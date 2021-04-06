社群平台近日瘋傳一段影片，一名路人在街頭遇見了一隻黑色、像是松鼠的生物，當牠面對鏡頭時，可以清楚看見牠的頭上有3塊白點，就像是有3隻眼睛一樣，驚人的畫面讓不少網友都嚇壞了，紛紛加入討論，猜測這個黑色生物到底是什麼動物。

根據《每日星報》報導，外國網友「@.airwave」上月22日在TikTok上傳了一段影片，可以看到他當時正在街道上行走，突然在前方發現一隻黑色、像是松鼠的生物，他好奇湊近查看，沒想到這隻黑色生物轉過身、面對鏡頭時，竟看見牠的臉上有3塊白點，位置剛好就像是牠的3隻眼睛。

這段影片雖然只有短短7秒，但詭異的生物還是讓網友大吃一驚，截至目前為止觀看次數已經超過600萬，大家都紛紛留言猜測這到底是什麼生物：「這是一隻寶可夢！快用你的寶貝球抓住牠！」、「看起來像是喪屍松鼠…」、「大概是紐約老鼠和松鼠生的混血兒？」、「就只是一隻黑色松鼠吧？」、「是黑色皮卡丘！」。

不過有眼尖的網友認出，這隻生物是原生於美國的「灰松鼠（Grey Squirrel）」，牠雖然身體大部分都被黑色的毛髮覆蓋，但尾巴卻呈現半禿的樣子，似乎正在為「脫髮問題」而困擾，網友也解釋背後的原因，「有時候松鼠會在春天拔下自己尾巴的毛來製作巢穴，好為之後生小孩做準備」；但也有人持不同的意見，認為這隻灰松鼠可能患有皮膚病。