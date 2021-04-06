老虎是大自然中頂尖的獵食者，給人一種充滿霸氣和威嚴的印象，然而最近大陸有民眾到動物園遊玩時，卻看見了超級反轉的一幕，2隻老虎正要從身後偷襲大白鵝，沒想到不但沒有成功，還慘遭反擊，大白鵝超強的戰鬥力讓老虎瞬間霸氣全失，嚇得落荒而逃。

綜合陸媒報導，這名網友在清明假期最後一天到位於河北保定的農業生態園旅遊，途中看到兩隻老虎和大白鵝被關在一起感到十分新鮮有趣，所以停下腳步觀察了一陣子，沒想到接下來卻讓他目擊到了精彩的畫面。

從影片中可以看到，當時一隻白虎和一隻老虎正悄悄地靠近大白鵝，想要來場偷襲戰，沒想到反應靈敏的大白鵝很快就反應過來，而且牠毫不畏懼，火速給予回擊，展開自己的雙翅、伸長脖子，不斷猛啄白虎，嚇得白虎只能一直往後退，甚至被嚇到落荒而逃，下場十分狼狽，而另一隻老虎雖然沒有被大白鵝攻擊，但擔心自己會成為下一個目標，只默默地站在一旁觀戰。

現場圍觀的遊客見到這幕都忍不住哈哈大笑，影片在網路上曝光後，網友們也都被這反轉的結局給逗樂了，紛紛笑說：「哈哈，鵝果然是村霸」、「老虎可以隨意輸，大鵝輸一次就完了」、「小時候被鵝追出陰影了，竟然有點同情老虎」、「原來以為給老虎扔了個食物進去，結果發現扔進去的是老虎牠大哥」、「大鵝不講武德」。