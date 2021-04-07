大自然雖然是非常殘酷的世界，但有時候動物的許多行為也只是為了生存。近日一名野生動物攝影師捕捉到一段震撼人心的畫面，一隻母獅帶著孩子渡河，途中卻遭到鱷魚攻擊，一隻幼獅身負重傷不幸身亡，為了讓其他的孩子能夠活下去，母獅只好分食自己的親骨肉，以填飽全家的肚子。

野生動物攝影師馬蘭（Shaun Malan）上月25日在Instagram上傳了一段殘忍的影片，他透露當時一隻母獅正帶著孩子們過河，在休息的期間一條鱷魚突然衝出水面偷襲，導致其中一隻幼獅腹部被咬傷，部分臟器外露，雖然母獅把牠帶上岸邊的草叢，躲過鱷魚的捕食，但幼獅仍因為傷勢過重，在傍晚不幸身亡。

儘管失去一個孩子相當悲傷，但母獅面對生存壓力，不得不選擇分食自己的親生骨肉，來餵飽還活著的孩子們，從影片中也可以看到，母獅最終和其他孩子一起吃掉了這隻不幸被鱷魚攻擊的幼獅。

根據非洲地理雜誌《Africa Geographic》指出，大型貓科動物殺嬰的現象並不少見，不過通常都以公獅居多，母獅吞食親骨肉的情形則比較罕見。在2019年德國的萊比錫動物園（Leipzig Zoo），就曾發生母獅把剛產下的雙胞胎寶寶吃掉，雖然園方想檢查獅子寶寶是否生病，但母獅幾乎把牠們的整個身體都吞入腹中，根本無從調查，所以至今仍無法得知牠吃掉親骨肉的原因。