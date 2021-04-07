美國因地大人稀，大多數的房型為平房或是2、3層樓的透天厝，若一個不注意便會讓宵小有機會趁虛而入。日前美國一名男子在睡夢中聽見外頭傳來奇怪的聲音，隔日起床查看，才發現一名「陌生裸女」出現在家中，讓他嚇得驚慌失措。

根據外國媒體的報導指出，美國德州一名男子於3月28日晚間，他因為十分疲憊早早就寢入睡，但睡到一半就聽到隔壁房間傳來奇怪的聲音，但當下不疑有他，便繼續睡到隔天，沒想到一早起來走到隔壁房間查看，才發現隔壁房間裡竟有一名完全不認識而且全身赤裸的女子，躺在墊子上呼呼大睡，讓他嚇得趕緊報警處理。

警方到場後，這名名為喬維塔沃恩（Jovita Vaughn）的28歲女子，非但不想穿上自己的衣服，過程中更試圖拿取屋主房中的衣物，還不斷聲稱自己曾在2009年時也住在這間房子裡，因此有權力繼續使用這間房間。

當然喬維塔沃恩的供詞警方不會採信，要求她前往警局做筆錄，喬維塔沃恩卻始終堅持留在原地不願離開，與警方拉扯時，竟在憤怒之下朝警方吐口水，最後警方以騷擾、非法侵入民宅及妨礙公務等罪名逮捕喬維塔沃恩，並在3月30日時將她送進了貝爾郡（Bell County）郡立監獄，還需支付10萬2500元美金（大約新台幣292萬元）的保釋金。