黑白郎君貓？美國田納西州一戶人家裝修新家時，在自家圍牆附近發現兩隻小奶貓，等了數小時都不見母貓出現，擔心小貓可能會因此餓死，便聯繫當地動物救援組織，進一步發現，其中一隻小貓的臉部竟呈現「橘黑」兩種毛色，完美對稱的長相在網路上引發討論。

根據《Boredpanda》報導，田納西州納什維爾(Nashville)一戶人家剛搬新家，在進行裝修時，發現圍牆旁有2隻2至3周大的小奶貓，分別是一公一母，考量到母貓可能還在附近徘徊，因此他們便守在旁邊數小時，但都未看到母貓出現，而小貓處於哺乳階段，急需補充營養，當時似乎非常飢餓，他們便聯繫動物救援組織「Nashville Cat Rescue」前來協助。

救援組織將兄妹倆命名為「Pretzel」與「Apricot」，而志工琪琪(Kiki)家中剛好有2隻剛生產的母貓「奧利夫」(Olive)及「皮可」(Pickle)，因此她便決定幫忙中途，而琪琪接手兩隻小貓後發現，身為妹妹的小貓Apricot長相非常特別，臉部花色被一分為二，一半黑一半黃，好像母貓生到一半沒墨水了一樣。

而Apricot毛色為何會呈現兩種顏色，琪琪說，牠可能是罕見的「嵌合體」(Chimera)，兩顆不同的受精卵在母體內融合，並以一個個體成長，屬於罕見的自然現象。而琪琪的兩隻母貓見到小貓兄妹後，並未產生排斥的反應，將牠們攬入懷中哺乳，還會互換孩子照顧，對小兄妹倆更是視如己出。