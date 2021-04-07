日本動物園有一隻漂亮的倉鴞，去年園方透過血液檢查判定牠為「雄性」，然而日前這隻公倉鴞卻突然下了一顆蛋，讓巡房檢查的保育員嚇了一大跳，立刻關上門冷靜，懷疑是自己看錯了，而「當事鳥」對於眼前的景象似乎也非常不解，猛盯著自己下的蛋，整張臉都寫滿了問號。

根據《周南經濟新聞》報導，這隻倉鴞「小愛（アイ）」在2016年10月來到位於山口縣的周南市德山動物園，因為外型相當可愛、漂亮，深受許多遊客的喜愛，只不過多年來牠一直都性別不明；去年11月，園方透過血液檢查判定小愛為「雄性」，這個結果也讓很多遊客都感到驚訝。

豈料，本月4日負責照顧小愛的保育員裕美小姐前去巡房時，一打開門就看見小愛正盯著一顆蛋看，她受到不小的驚嚇，立刻關上了鳥籠的門讓自己冷靜。事後，園方修正了小愛的性別為「雌性」，並解釋鳥類的性別判斷是透過染色體差異，雖然當初小愛確實有做血液檢查，但關於倉鴞的DNA數據還太少，只能依據體型和行為來幫助判斷。

此外，園方也在官方推特上發文，以小愛的口吻向一直以來對於牠的性別深信不疑的粉絲們道歉，「以前透過報告總是說『我是男的』，但很抱歉，我是女的」，並期許大家未來還能夠繼續支持、喜愛小愛。對此，網友都覺得非常有趣，紛紛笑說：「園方：怎麼會這樣？大家不是都說『這麼可愛一定是男孩子』嗎？」、「一定是我打開的方式不對，我們重來一次」、「小愛：你們不是說我是男孩子嗎」。