無論是日本、韓國還是美國，只要有選美比賽的地方，就能成為大眾矚目的焦點。由斯里蘭卡所舉辦「太太選美比賽」，日前雖順利選出后位人選，但就在頒發后冠時，驚傳當選人疑似剛離婚，當場被主辦單位拔下后冠，讓場面相當尷尬。

根據英國廣播公司《BBC》的報導，這場於斯里蘭卡最大都市可倫坡，所舉辦的「斯里蘭卡太太選美比賽」（Mrs Sri Lanka），在經過重重關卡及投票後，終於在本月4日正式選出第一名后位，由普斯皮卡達席爾瓦（Pushpika De Silva）奪下后冠，主辦單位也依照慣例，邀請上一屆的冠軍卡羅琳茱莉（Caroline Jurie）擔任頒獎人。

普斯皮卡達席爾瓦眼見后冠到手，欣喜萬分，但這一切卻在卡羅琳茱莉上台後變了調，卡羅琳茱莉聲稱，之前就收到普斯皮卡達席爾瓦已與丈夫離婚的傳聞，因此沒有資格參加比賽，更不能拿下后冠，所以羅琳茱莉一上台便當場拔下普斯皮卡達席爾瓦的王冠，造成她頭部受傷，更直接戴在第二名佳麗的頭上，讓現場氣氛相當尷尬，普斯皮卡達席爾也氣到轉身走人。(影片1:40秒處)

不過，普斯皮卡達席爾隨後便在社群媒體上提出證明，表示自己並沒有離婚，目前只是與丈夫分居，而且已經前往醫院治療，將採取法律手段維護自己的權益，而主辦單位也向普斯皮卡達席爾致歉，並重申比賽結果，將后位歸還給她。