飼主不在家的時候一定要做好安全防護，否則毛小孩很可能就會發生危險。最近網路上流傳一段影片，3隻小狗原本開心地在屋頂上玩耍，然而其中一隻小黃卻被同伴不小心推下樓，所幸墜落的地方剛好放了一個充氣游泳池，讓他幸運躲過死劫，否則後果肯定不堪設想。

外國女網友「@ alessandraramirez32」日前在TikTok上分享了家中的監視器畫面，在影片裡，她飼養的3隻小狗正開心地在屋頂上玩耍，小黃先趴在圍牆邊，後面2隻狗見狀也衝了上去，但似乎沒抓準距離和力道，竟不小心將小黃推下樓，牠瞬間消失在鏡頭中，而同伴們則被嚇到愣在原地、不知所措。

不過從家裡的另外一個監視器畫面可以看到，小黃雖然從高處墜落，但地面剛好被直立擺放了一個充氣游泳池，牠幸運地摔落在游泳池邊緣，並被彈起一下，剛經歷過生死關頭的小黃，在發現自己沒事後，連忙站起身、離開現場。

這段影片曝光後，很多網友都非常擔心小黃的身體狀況，同時也很慶幸當時底下有游泳池，讓牠奇蹟般地保住了性命，「摔下樓幾乎是致命的，這隻小狗很幸運！」、「如果牠沒有跌到游泳池裡，後果肯定不堪設想…」、「我覺得其他狗狗不是故意的」。面對網友們的關心，PO主也再度上傳小黃的影片，告訴大家牠一切都好，也沒有受傷，只不過受到了一點驚嚇。