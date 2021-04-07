世界之大無奇不有！大陸杭州一名住戶在里民活動中心的會議室裡，發現一隻詭異的生物，擁有像蛇的尾巴，但頭部竟呈現斧頭狀，身上還有細小的紋路，該住戶嚇得完全不敢動牠，於是將其拍下來並PO上網詢問，有專業網友幫忙解答，指此為「廣頭地渦蟲」。

黃色怪蛇在里民會議室不斷蠕動，把住戶嚇得不敢亂動，一查才知牠其實並非蛇類，而是「廣頭地渦蟲」。(圖翻攝自/微博)

根據《網易新聞》報導，杭州餘杭區一名住戶在微博提到，日前去參加鄰里活動，在里民活動中心的會議室地板上，發現一條不斷蠕動的黃色詭異生物，更指牠的頭部呈現斧頭狀，尾部卻像蛇的尾巴，身上還有細紋，但由於牠的體型非常小，與蛇類又不太一樣，因此PO上網詢問，引發討論。

不少人推測，可能是變異的蚯蚓或水蛭螞蟥，期間也釣出專業網友解釋，此生物其實是「廣頭地渦蟲」(Bipalium)，牠的頭部呈現半月形，看起來也像是斧頭，因此有時被稱為「雙髻扁形蟲」或「鎚頭渦蟲」，是一種體型非常長的陸生渦蟲，一般體長約20至30公分，最長可達60公分以上。

「廣頭地渦蟲」身體扁平不分節、左右對稱，屬於食肉性動物，主要以捕食蚯蚓為主，生活於淡水及濕冷的土壤中，不會寄生於人體內，對人類並不會造成傷害，而牠的生存能力極強，就算被切成兩半，擁有強大再生能力的牠，能將被分成兩半的身體再生長成兩個新個體。