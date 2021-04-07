自然界的動物無論是觸覺，還是聽覺都比人類還要靈敏許多，尤其是狗狗，只要透過「關鍵字」訓練，便能完成許多主人的指示。但網路上卻出現一隻狗狗，因為太過敏感，聽到主人說出1個牠討厭的關鍵字便瞬間暴走。

網路上一名名為Ram的男子，創立TikTok帳號(@yoitsram)後便經常在網路上曬出與愛犬Sam的居家日常，聰明的Sam除了聽懂不少Ram的指令外，也曾在家上演「講悄悄話」的戲碼，Sam逗趣又浮誇的反應，吸引超過20萬人追蹤。

近日，Ram更新近況，想測試看看乖巧又聽話的Sam是不是真的能聽懂某些關鍵字。只見Ram拿起手機假裝與寵物美容店的店員對話，表示待會會送Sam過去「洗澡」，Sam一聽到立即開始吼叫，疑似對於這件事情感到不滿意。

Ram接著曬出一段影片，想再次測試Sam是不是也討厭去看獸醫。影片中，Ram拿起紅色鞋子，假裝是手機打給獸醫院，並在內容提到「好！我待會帶Sam過去看醫生」，原本靜靜趴在床上的Sam，聽到「獸醫(vet)」這個關鍵字立即變臉，睜大雙眼露出兇狠的獠牙，一臉不悅的對著主人吼叫，這一幕也被一旁的友人拍攝下來，吸引超過百萬人按讚，紛紛留言「Sam的反應太可愛了」、「我家的狗狗聽到獸醫也變臉」、「Sam緊張到手機跟鞋分不清楚」、「天哪！笑死我了」、「Sam的喜好很明確」、「牠到底有多怕看醫生！哈」。