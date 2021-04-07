大陸一名女飼主近日帶著貴賓狗到新疆野狼谷旅遊，因為想讓愛犬也看一看狼群的模樣將牠抱起，豈料下秒竟不慎手滑，狗狗瞬間跌進狼坑，7匹狼見狀立刻上前撕咬，所有遊客目睹這幕後都忍不住崩潰尖叫，最終貴賓狗不幸身亡。新聞曝光後，網友們紛紛痛批女飼主是個不負責任的主人。

根據《頭條新聞》報導，這起事件發生在本月5日的新疆野狼谷，馬姓女遊客透露，自己當時正在拍攝狼群，下方突然一陣騷動，原本來以為狼在搶食活雞，仔細一看卻發現被狼咬在嘴裡的竟是一隻貴賓狗，有遊客察覺後驚呼：「那是一隻狗啊！」，讓在場所有人都嚇得崩潰尖叫。

馬姓女遊客指出，當時有一名女子帶著貴賓狗，似乎是想讓愛犬也看看野狼的模樣，於是將牠抱起放到水泥平台上，但狗似乎對狼感到害怕，抓了一下主人，主人沒有及時抱好愛犬，牠瞬間就摔進狼坑內，遭到7匹狼撕咬攻擊，不斷發出慘叫聲，最終不幸死亡。

新聞曝光後，不少網友都覺得這名女飼主的行為非常荒唐，更痛批她是個不負責任的主人，「但凡牽個繩子也不至於害死小狗」、「人看就看吧，給狗看什麼！哎呀可憐的小狗」、「如果有牽引繩說不定還能拉上來，也保證能控制狗、保護他人」、「為什麼不牽繩，可憐狗為主人的愚蠢無知付出代價」、「這就是動物園要大家不要把孩子放在圍欄上的原因，突發情況不好說，否則後悔都晚了」。