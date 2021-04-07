Google地圖經常拍到有趣畫面，因此不少人會透過街景服務尋找有趣景象。國外網友在論壇上貼出一張街景恐怖截圖，指美國奧瑞岡州一處草地上出現兩個墳墓坑，裡面還躺著兩具屍體，似乎正準備被埋葬入土，豈料意外被Google街景拍下，畫面非常詭異，而經過調查後，得知其實此為一場行為藝術。

根據《Ladbible》報導，日前網友查看Google地圖時，發現奧瑞岡州波特蘭市(Portland)一處草地上，被挖出兩個作為墳墓的坑，而墓坑旁還堆著大量泥土，看似是剛挖不久的，裡面還躺著兩具屍體，看起來正準備下葬，但詭異的是，附近都未出現任何人，兩具屍體像被丟棄在那，畫面讓人看了毛骨悚然。

Google街景截圖隨後被分享至國外論壇Reddit，不少網友嚇壞表示「難道是命案現場？」、「兩具屍體準備下葬，但附近都沒看到任何人，也沒有挖墳墓的器具，是不是有些詭異」。經過調查後，得知此並非葬禮現場，而是一場行為藝術，躺在墓坑裡的人是來自美國芝加哥的藝術家斯坦(Stan Shellabarger)與杜特思(Dutes Miller)。

斯坦與杜特思是一對同性夫妻，當時正在演示關於愛、距離與死亡的藝術表演，此作品被稱為「無題」(Untitled)，現場照片還曾在芝加哥西方展覽藝廊(Western Exhibitions)中展出，藝廊負責人史考特(Scott Speh)透露，兩位藝術家各自挖了一個與身形相符的坑，再躺進墳墓裡，並用手在側身挖出能與對方墓坑連接的洞，讓他們得以牽手，比喻兩人將牽著對方的手直到永遠。