案主因為家裡的小公貓不親人而來求助，並且怕小公貓太寂寞，又另外找了一隻小母貓作伴。主人想溝通的問題之一是:「這隻不愛親人的小公貓，最喜歡家裡的誰？」溝通完後我問主人，家裡是否有小朋友呢？因為牠的答案裡有「小屁孩」三個字！

主人說小朋友都長大了，但這兩隻貓咪互相尬意對方自己送作堆，所以意外的過年期間為家裡新添了三隻小屁孩。之所以意外，是因為母貓並沒有出現發情的可怕叫聲，主人也一直認為母貓一歲多還小，沒想到肚子就漸漸大了起來，可以說貓妹妹用牠的美色撫慰了酷酷的貓葛葛。

因為貓咪懷孕期是兩個月，主人在一個月前跟我預約寵物溝通時都還不知情，沒想到終於排到隊，毛孩都已經當爸媽了，現在不親人的貓咪有愛妻作伴、還有愛的結晶，讓主人覺得很欣慰。

但另外一個個案就沒有那麼順利了，主人是真有意讓牠們生養小寶寶，但無奈兩隻從小相親相愛的柴柴，長大後卻落得郎有情妹無意，甚至搞到水火不容而來預約溝通。

我問狗妹妹：「怎麼了？」牠說哥哥來硬的，讓牠很不舒服，講白話一點就是，牠覺得有要被強暴的fu，所以狗哥哥一靠近，牠就河東獅吼要牠滾遠點。

我再問狗哥哥怎麼想，牠說這陣子狗妹妹身體的味道很吸引牠，但不知為何妹妹恰北北，連碰都不給碰，以前明明就都玩睡在一起，現在這樣也搞得牠覺得莫名其妙，就火大也給牠兇回去。

然後呢？這個僵局該怎麼解？我越來越覺得，身為一個寵物溝通師，如果只是溝通毛孩內心的想法，而不了解動物習性的話，只能傳達毛孩的心聲，卻很有可能還是沒辦法解決主人的問題。

於是我請教了動物行為專家，希望借助這位多年好友的經驗，能夠獲得更多對飼主有幫助的資訊。她告訴我，狗狗從大姨媽來開始，大約7到14天後才可以接受交配。主人千萬不要以為看到狗妹妹外陰部紅腫出血，就讓公狗放馬過來，這樣很難成功，也會造成狗妹妹的心理陰影。

一般要等到至少一周以上，當出血的顏色變淡，出血量減少或已經停止，狗妹妹這時才達到排卵巔峰，牠自己就會把尾巴抬高或偏一邊，大方的跟狗葛葛說：「來吧！寶貝」。

畢竟狗小姐跟人不一樣，牠們會先來月經再排卵，排卵高峰期約在見血後的12到14天左右，這個時候才是狗小姐會說yes的時候。而且如果你家狗女兒沒有經驗，就算發情，牠可能還是會排斥，最好由有經驗的狗先生來帶一次，只是這樣就無法滿足那些想要狗寶寶基因都來自家裡那兩隻的想法。

且沒有經驗的主人，要從狗女兒外陰看有沒有出血？以及從血的顏色來判斷是否牠準備好了，其實是有困難的，最好能夠帶去給獸醫幫忙判斷。只是柴柴一向有「狗界之貓」的稱號，不像一般狗狗，主人要牠幹嘛就幹嘛，還特別有潔癖，難怪個案這兩隻最後搞到水火不容。

不過提醒大家，根據新版的動保法，從2017年開始，想要讓自家寶貝送作堆生小寶寶，都得先向動保處申請登記。一來是怕不法繁殖場假借名義繁殖毛小孩販售、影響毛孩健康，二來也是擔心新手主人以為毛孩可愛就給牠們配對生幾隻，但這個「幾隻」有可能失控高達十幾隻，主人若沒有心理準備，未來的飼養照顧以及一起老化的看病費用，將極為可觀。

日本就曾經有主人沒有幫家裡的貓咪結紮，最後生養高達130隻、不知如何善後，因而上了新聞版面。如果是大型犬問題就更多了，一次來報到這麼多隻，家裡是否容得下？絕對要先考慮周全。重要的是要記得向動保處申請登記，不要天真的只有思考「可愛」這個選項，否則換來的不是被罰錢、就是無法善後的結局。