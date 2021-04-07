隨著時代不斷前進與改變，許多人、事、物都逐漸走入歷史，但也是因為這些東西不斷改良才造就了現在的便利。近日，網路上就有網友挖出了「6大跨時代的產物」，讓許多人感到懷舊，也有許多年輕人沒看過的東西大感驚奇。

1. 底片膠捲盒

以前的相機年代，除了沒有即時畫面能夠確認鏡頭是否有問題外，拍照還需放置底片，而底片膠捲盒便是收納的必備物品，還有人會拿來放置零錢甚至鈔票，在當時相當普遍。如今進入數位時代，手機都能代替相機，反而讓不少人更懷念底片相機的獨特濾鏡。

2. 錄音帶、錄影帶、跑車倒帶機、電視機的AV端子

同樣在以前還沒有數位平台的年代，想要看電影或是聽音樂，都得透過錄音帶或錄影帶錄製，再放入機器中播放，看完後還得放進倒帶機裡將膠捲倒回最初畫面才能從頭看起，而跑車造型的倒帶機則是當年家家戶戶必收的產物之一。而AV端子則是將錄影機的影像，連接至電視螢幕中播放的必要線路。

3. 唱片行、CD隨身聽、3.5吋磁碟片

開始進入90年數位化時代後，錄音機、檔案等商品逐漸縮小化，轉型成為方便攜帶的CD片及磁碟片，因此當時唱片行林立，也催化出CD隨身聽、耳機線等商品。

4. 電子雞、任天堂GAME BOY、遊戲卡帶

除了視聽產品逐漸進化，日本遊戲大場任天堂也不斷推陳出新，當時光一台GAME BOY就紅遍全世界，尤其是男生，如果沒有一台GAME BOY或是遊戲卡帶，就不用跟別人稱兄道弟。女生則是玩起可愛的電子雞，雖小小的機器只有三個按鈕，但每天光是看螢幕中的小雞漸漸長大就很療癒。

5. BBCALL

在手機尚未普及的年代，BBCALL便是當時最方便且即時的通訊小物，只要機器BB聲一響，就能透過螢幕上顯示的數字知道是誰在找他，並到附近的電話亭回撥，也衍生出不少人透過機器上的代碼數字來傳達愛意。

6. 解碼器

以前尚未推動影片分級的年代，為保護兒童及青少年，第四台皆設有俗稱「彩虹頻道」的成人頻道，若想要觀看需透過密碼才能解開，而不少人就是透過解碼器來收看。