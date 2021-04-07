搭飛機時有很多必須小心的細節，尤其現在全球疫情肆虐，更要注意機上的衛生問題。從事航空業已經24年的資深空姐近日接受採訪，警告民眾在坐飛機時千萬不能靠窗睡覺，因為上面充滿了其他乘客的飛沫和噴嚏，可以說是「全飛機最髒的地方」！

根據《讀者文摘》報導，有24年資歷的空姐琳達（Linda Ferguson）透露，飛機窗邊非常不乾淨，上面充滿著其他乘客的飛沫和噴嚏，然而不少人都喜歡一上機就靠窗入睡，她建議大家登機後先用抗菌濕紙巾擦拭座位周遭，千萬不要用手摸臉，甚至放進嘴巴，「如果有燈可以照亮機上所有細菌，我相信每個人都會非常震驚」。

琳達也提醒大家，千萬別在機上赤腳走路，因為地毯上沾滿了嘔吐物、鮮血或溢出的食物等東西，「我們常看到乘客光著腳去上廁所，這讓我們感到畏懼，因為地板充滿細菌」，她還警告地上可能藏有碎玻璃，赤腳走路很容易受傷。

另外，琳達還點名毯子和枕頭也是應該要避開使用的物品，因為這2個東西都是循環利用的，通常會等到一天結束才拿去清洗，有不少乘客的衛生習慣非常差，「我曾看過有人拿毯子包裹住自己的腳，甚至直接打噴嚏在上面」。

而椅背上的餐桌更是恐怖，琳達曾看過有父母在餐桌上替嬰兒換尿布，還有人赤腳放在桌上，但事實上這些餐桌一天只會被清潔一次，所以在使用前一定要先仔細消毒，如果有食物不小心掉到桌上，也絕對不要再撿起來食用。