無論是貓咪還是狗狗，只要看到球就毫無抵抗力。日本有一隻4歲大的柴犬，日前與主人開心前往公園散步，但牠的愛球一個不注意掉進了水溝中，讓牠十分心急，頻頻伸出前爪想把球撈起來，而這可愛的一幕也融化一票網友的心。

這位日本飼主為記錄家中4歲豆柴「Mame（マメ）」與3個兒子的生活日常，特別開通了IG帳號(@ichi.glucklich)，並經常在網路上PO出Mame的萌照，吸引超過2萬人追蹤。

日前飼主更新Mame的近況，只見影片中Mame開心的與主人一同外出散步，也玩起了牠最喜歡的「你丟我撿」，沒想到一個不小心球就滾進了乾涸的水溝中，Mame看見心愛的球滾進去後，急得像熱鍋上的螞蟻，在水溝邊頻頻伸出前爪想要勾取，無奈「手手」太短加上施力不當，使原本到手的球又滾向另一邊，讓Mame一下跳到左邊一下跳到右邊，不時發出哭聲向主人求救，最後更直接放棄看著球發呆。

可愛的一幕也被主人記錄下來PO上網與網友分享，吸引超過8萬人點閱按讚，紛紛留言表示「小短手實在太萌了」、「可愛到不行」、「其實牠可以直接跳下去XD」、「主人好壞都不幫人家」引起熱烈討論。

事實上，主人不久前也曾上傳Mame 3年前玩球的影片，引起網友熱議。當時Mame因為看到網球太過興奮，將球咬在嘴中遲遲不肯鬆口，而且疑似咬得太過用力，使球卡在牙齒上不能動彈，讓主人看得又好氣又好笑。