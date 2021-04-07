泰國巴吞他尼府一名11歲女童養了一隻貓，日前她發現愛貓突然失蹤，便在家中與花園不斷尋找，豈料在廚房發現一條長達3.6公尺的巨蟒，而且腹部明顯隆起，女童當下才知道愛貓被吃了，當場崩潰慘叫，女童母親得知後，隨即通報相關單位，趕緊將巨蟒帶走。

根據《每日郵報》報導，居住在巴吞他尼府(Pathum Thani)的11歲女童納塔雅瓦亭(Darunda Nattayavatin)，養了一隻3歲的公貓Ho Jun，豈料本月3日她發現愛貓不見，遂在家不斷尋找寵物的身影，直到走進廚房後，赫然發現流理臺上竟趴著一條長達12英尺(約3.6公尺)的巨蟒，嚇得放聲尖叫。

而女童母親崁綺薩(Kanchisa)聽到尖叫聲後，趕緊跑到廚房查看，看到蟒蛇後也被嚇傻，進一步發現巨蟒的腹部明顯隆起，推測愛貓可能被牠吃下肚，隨即將女兒抱在懷中安撫，事後提到「看到眼前的畫面時，我也被嚇到尖叫，女兒當下非常驚恐，看到蟒蛇隆起的腹部，我們才意識到Ho Jun的所在位置」。

女童父親多曼尼(Daomanee)表示，當時他正在洗澡，期間聽到妻小的尖叫聲後，便趕緊跑出來查看，意識到愛貓可能被巨蟒吃掉後，也感到相當驚恐，推測蟒蛇可能是從屋頂上的洞溜進來的，他們隨後通報相關單位，消防人員順利將牠裝進麻袋帶離現場，並送往100英里外的野外放生。

女童母親透露，Ho Jun當初在呵叻府街頭流浪，最終被他們一家人領養，全家都非常疼愛牠，甚至會幫Ho Jun購買可愛服飾，沒想到如今竟發生這種憾事，納塔雅瓦亭對此非常的難過，而鄰居得知後，表示願意買一隻貓送女童飼養。