隨時保持好奇心可能會發現異想不到的驚喜，但偶爾也可能鬧出笑話。外國一名男子日前在自家後院做園藝時，意外挖到了一個神祕的水泥藏寶箱，他興奮地拿棍子撬開沉重的蓋子，下秒卻有一股強烈的臭味撲鼻而來，他才終於得知那個水泥箱其實是他家的化糞池。

根據《紐約郵報》報導，男子豪斯曼（Tony Huisman）近日在TikTok上傳了一段影片，他透露當時自己正在住家後院做園藝，卻意外挖出了一個神祕的藏寶箱，他努力挖開上面的泥土，先後找到蓋子上的兩個把手。

豪斯曼非常興奮，試著用手將寶箱打開，但蓋子太過沉重，他找來一根鐵撬，把蓋子撬開，豈料下一秒就有一股強烈的臭味撲鼻而來，他在影片中用衣服摀住鼻子落荒而逃，上方的字幕則寫道：「你絕對不會相信我找到了什麼」、「我的化糞池」。

影片發布才短短1天的時間，觀看次數就已經突破580萬，網友們紛紛留言表示：「我想那應該不是寶藏…」、「我邊看影片邊瘋狂尖叫：『不要打開那個、不要打開它！』」、「是的，累積多年的『寶藏』就在這裡等著你」、「雖然早就猜道結局，但還是很好笑」、「作為一個化糞池業者，我可以肯定你不是唯一不知道自家化糞池在哪裡的人」。

但也有人質疑豪斯曼在拍片前早就知道化糞池的位置，對此他也大方承認，自己是最近才被水管工告知後院裡埋著房屋的化糞池系統，因為需要抽化糞池才會將它挖出，同時覺得這個行動非常有趣，因此有了拍成短片的想法。