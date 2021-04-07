大陸一對結婚多年的夫妻，婚後為了生子不斷「瘋狂做人」，妻子卻遲遲沒有懷孕，他們只好一同前往醫院檢查，結果發現丈夫自己也不知道的驚人真相，讓妻子當場痛哭失聲，丈夫也相當崩潰。

根據大陸地方媒體《楚天都市報》的報導，住在大陸河南省鄭州的一對夫妻，結婚6年卻苦無孩子，求子心切的丁姓女子為了能夠為夫家繁衍子嗣，自己曾到醫院做檢查確認身體狀況，結果一切正常，醫生告訴她得帶著老公劉先生一同檢查才能精確診斷。

報導指稱，丁姓女子的丈夫，是一名IT工作者，除了偶爾加班外，平常的生活作息相當規律，夫妻間的性生活也十分正常，看不出任何異狀，而丁女聽了醫生建議後便帶著老公一同前往醫院檢查，沒想到不檢查沒事，一檢查卻讓兩人當場傻眼。

檢驗報告中，正常男性的染色體核型應為46，XY，但丁姓女子丈夫的染色體核型，竟然是女性的染色體核型46，XX，難怪兩人結婚多年一直無法順利懷孕，只能透過人工的方式才有可能生子。

河南省生殖中心主任孫自學表示，會有這樣的問題通常都是染色體異常而引起的男性不育症，若內分泌的檢查結果為LH、FSH增高，則代表著生精功能有障礙，也就是「無精子症」，即使吃藥也無法自然受孕，只能透過人工受精才有機會成功。