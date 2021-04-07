烏龜界的變形金剛！臺北市立動物園內的陸龜遇天冷時，會盡可能停留在保溫燈下，但其中有一種「餅乾龜」卻反常，即使身處於保溫的環境裡，牠們仍會以倒栽蔥式，將頭與上半身塞進石縫裡，讓許多民眾誤以為牠們卡住了，但實際上這是餅乾龜的棲息方式。

餅乾龜將上半身塞進岩縫裡，看起來像是卡住了，經常讓遊客誤會。(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

臺北市立動物園介紹，陸龜的龜殼通常非常堅硬，擁有渾圓高聳的外型，幫助牠們翻倒時較容易以側身翻正，例如緬甸星龜、亞達伯拉象龜、輻射龜等皆是如此，不過其中一種陸龜「餅乾龜」卻是特例，牠們不僅體型小，且龜殼柔軟、異常扁平，外型就像是餅乾，顛覆外界對陸龜的印象。

印度星龜擁有渾圓高聳的外型，是普通常見的陸龜外型，幫助牠們翻倒時較容易以側身翻正。(圖/臺北市立動物園提供)

餅乾龜生活於非洲的疏林草原，由於牠們體型小而扁平，因此容易成為被捕食的對象，為了躲避掠食者，經過長時間的演化，餅乾龜為了躲進岩石間的縫隙，遂演化成擁有扁平柔軟外殼的特殊陸龜，龜殼還有一定的彈性，能將牠們塞進石縫間，因此也被稱作「石縫陸龜」或「陸龜界的變形金剛」。

動物園為了營造餅乾龜的棲息地，在照養環境裡特別設計手掌大小的扁平石縫，供餅乾龜自行選擇是否要棲息，而照養環境不如野外危險，因此個體也較不謹慎，牠們有時僅會將頭部和上半身塞進石縫，露出兩隻後腳，而民眾發現後常會誤以為牠們卡住了，但實際上這是牠們的躲藏方式。

餅乾龜習慣躲進石縫裡，但由於動物園不如野外危險，因此園區內的牠們也不謹慎，經常只把上半身塞進岩縫裡，而兩隻小短腿則露在外面。(圖/臺北市立動物園提供)

餅乾龜擁有獨特的外觀，再加上體型小不占空間，因此在寵物市場上的需求量頗高，但牠們產蛋數少，族群繁殖緩慢，導致寵物市場供不應求，不肖業者便透過野外盜獵取得，造成野外族群急遽下降，如今餅乾龜已成為急需被保育的物種之一。