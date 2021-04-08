近年來社群直播興起，連帶捧紅不少素人，甚至在直播過程中也曾發生不少突如其來的意外事故，往往救命的都是遠在千里外的觀眾，在關鍵時刻緊急報警救了直播主一命。無獨有偶，美國新罕布夏州，一名13歲少年日前在觀看直播時，目睹12歲直播主遭遇了危險，立刻機靈的抄下一串神秘號碼求助，果然成功救了遠在800英里（約1287公里）外的直播主性命，2人後來還因此成為了好友。

綜合外媒報導，家住新罕布夏州的13歲少年科特諾（Caden Cotnoir），平時就喜歡看抖音影片，並且追蹤和他一樣喜歡狩獵、越野四驅車和釣魚的12歲直播主賈勒特（Trent Jarrett）。

當天他一如既往的點進賈勒特的直播影片，只見賈勒特駕駛著越野四驅車在樹林裡馳騁，不料車子突然翻覆，畫面變得一片空白，只隱約看得見一點光線，並不斷傳來賈勒特的求救聲。

科特諾當下驚覺大事不妙，且耳邊傳來賈勒特重複喊著的一串神秘數字，他馬上就意識到這是一支電話號碼，便機警的隨手抄了下來，並且火速撥打這支電話求救，果然順利聯繫上賈勒特的家人，他們花了20分鐘在附近搜尋，最後總算找到被翻覆四驅車壓住的賈勒特，所幸他只受到輕傷，並無大礙。

賈勒特事後表示，四驅車翻覆當下，他隨口喊出爺爺奶奶家的電話號碼，因為這是他唯一能記得的號碼，也幸好科特諾反應快速，讓家住西維吉尼亞州、遠在1287公里的賈勒特得以在短時間內獲救。

素未謀面的2人在本月5日進行了視訊，並且因為都喜歡釣魚和狩獵，很快就熟稔了起來，2人都希望待疫情趨緩後能真正見上一面。