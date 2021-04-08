電影《哥吉拉》中的經典場景，便是哥吉拉闖入香港攀爬摩天大樓並摧毀整個都市的場景，而現實生活中，竟真的出現類似的場面。泰國某間超商，近日闖入一名「不速之客」，牠不僅身形巨大，還爬上10層高的貨架上，嚇得現場所有人驚慌失措，宛如電影真實上演。

近日網路上瘋狂轉發一段影片，影片中一隻身長將近1公尺的紅樹巨蜥，突然大搖大擺的晃入商店的飲料區，不停的抓著冷藏櫃的玻璃門，發現無法順利開啟後，牠便開始爬向身旁的貨架，而且一爬就爬上貨架的最高處，將貨架上的飲料及餅乾全撥下來，引起現場尖叫聲四起，最後巨蜥乾脆趴在最頂端的冷氣出風口吐著長舌稍作休息。

拍攝的泰國女子傑琳納倫帕（Jejene Narumpa）在個人FB貼文中表示，這隻紅樹巨蜥疑似因為天氣太熱才爬進商店裡吹冷氣降溫，只是沒想到會引起所有人的驚慌。不過，傑琳納倫帕看到這幕後還是覺得十分有趣，除了將影片上傳外也以遠距離的方式與巨蜥自拍，吸引超過1.7萬人分享。網友看到也紛紛留言「太酷了！真得好像哥吉拉」、「看來牠真的很熱耶」、「牠應該也是餓了吧」、「又餓又熱的可憐蟲」。

紅樹巨蜥是巨蜥屬下的其中一種蜥蜴，最長身形可達1.2公尺，主要棲息在太平洋地的澳洲、紐幾內亞到加羅林、索羅門、馬紹爾、和馬里亞納等群島上。隨著氣候異常，南半球等國家的氣溫逐年升高，也讓巨蜥闖入民宅、商店等陰涼處降溫的事件頻傳。