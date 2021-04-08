美國北卡羅來納州一處農村裡出現一隻流浪貓，身上全是傷痕，健康狀況不佳，兩隻耳朵變形、皮毛成團脫落，由於長期流落街頭，因此牠的警覺性也較高，總是露出一臉硬漢的表情，救援人員起初以為牠不好親近，沒想到流浪貓被救後瞬間變得溫順，反差萌反應也讓不少人直呼可愛。

根據《Lovemeow》報導，動物救援組織「Lost Dog and Cat Rescue Foundation」在北卡羅來納州一處農村裡，發現一隻全身是傷的流浪貓，之後將牠帶往獸醫院治療，並取名為梅森(Mason)，當時牠的狀況非常糟糕，時常露出兇狠的表情，讓人不敢接近。

組織志工詹(Jen)表示，當他看到梅森的狀況後，感到非常震驚，「牠的兩隻耳朵已變形，臉上全是打鬥後留下的疤痕，身體內部呼吸道感染，牙齒腐爛，貓毛成團脫落，其中一條腿還腫起來」，梅森經過治療後，如今逐漸恢復健康，但左耳朵因受傷，明顯比右耳少了一截，腿部則因傷勢嚴重，復原時間較長。

儘管梅森警覺性高，但當詹伸手撫摸牠時，梅森並沒有反抗，可見牠其實也很想要有一個家，之後詹便將梅森帶回家照料，起初牠非常的害怕，當聽到聲音或有人出現時，牠就會躲到角落裡，直到確認自己安全後才會走出來，依偎在主人的身邊。

詹提到，「梅森外表看起來像硬漢，但牠內心卻是一個小男孩，在街頭流浪必須逞兇鬥狠，才能夠在世界生存，實際上牠也很渴望被愛」，如今梅森擁有新家後，外表也逐漸改變，表情不再像過去硬派，經常會向主人撒嬌，當詹坐在沙發上時，梅森會跑到他身旁徘徊，好像想跟主人說話，詹開心的表示「牠擁有硬漢的外表，卻是我見過最可愛的貓」。