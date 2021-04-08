對於泰國這個國家來說，「變性」這件事情似乎十分稀鬆平常，有些人可能為了工作而變性，但也有許多人是出於自願，尤其是由男性轉成女性的比例最多。而泰國一名年輕男子，雖已完成變性手術，依然參加入伍的抽籤儀式，她為了紀念這一天也做了「驚人的準備」。

根據外國媒體《Amarin TV》報導，泰國只要年滿21歲的成年男性，都能在每年4月於各地舉辦徵兵抽籤程序中決定自己是否需要服兵役，若是抽到黑籤即可免役，紅籤則是需要當兵，而變性人通常會被軍方直接排除兵役。

Phinchanida Chumphalai 發佈於 2020年8月17日 星期一

泰國變性人彭卡尼達蓬帕萊(Phinchanida Chumphalai)，不久前才完成變性手術，但她為了完成小時候抽兵役的夢想，還是決定前往現場排隊參與，並在本月5日於個人FB上分享此事。而她為了紀念這一天，特別「上空全裸」剪了一頭俐落短髮來抽籤。

ตรวจร่างกายผ่านแล้วครับ รอจับสลากตอนบ่าย บ่ายนี้รู้กันว่าจะได้เป็นพลทหาร หรือจะเป็นพลเรือนต่อไป #เป็นกำลังให้ด้วยนะครับ

Phinchanida Chumphalai 發佈於 2021年4月4日 星期日

好在彭卡尼達蓬帕萊最後抽到了黑籤，即不用服兵役，讓她鬆了一口氣，因為她也擔心如果真的抽上了，要怎麼以「女兒身」面對軍中的兄弟。而彭卡尼達蓬帕萊的貼文吸引了大批網友的轉發與鼓勵，紛紛留言讚賞「當女生的妳，笑起來可愛，當男生的你，看起來也很帥」、「妳真的超酷的，將來一定是位勇敢的女性」、「無論怎樣都很好看」，最後彭卡尼達蓬帕萊還因此登上節目暴紅。不過，接下來彭卡尼達蓬帕萊將換回女裝，繼續她原本的生活。

ขอบคุณทุกกำลังใจ ทั้งในComment และ inbox ที่ทักเข้ามาสอบถามและให้กำลังใจนาเดียร์นะคะ...

Phinchanida Chumphalai 發佈於 2021年4月5日 星期一

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