對於泰國這個國家來說，「變性」這件事情似乎十分稀鬆平常，有些人可能為了工作而變性，但也有許多人是出於自願，尤其是由男性轉成女性的比例最多。而泰國一名年輕男子，雖已完成變性手術，依然參加入伍的抽籤儀式，她為了紀念這一天也做了「驚人的準備」。

根據外國媒體《Amarin TV》報導，泰國只要年滿21歲的成年男性，都能在每年4月於各地舉辦徵兵抽籤程序中決定自己是否需要服兵役，若是抽到黑籤即可免役，紅籤則是需要當兵，而變性人通常會被軍方直接排除兵役。

泰國變性人彭卡尼達蓬帕萊(Phinchanida Chumphalai)，不久前才完成變性手術，但她為了完成小時候抽兵役的夢想，還是決定前往現場排隊參與，並在本月5日於個人FB上分享此事。而她為了紀念這一天，特別「上空全裸」剪了一頭俐落短髮來抽籤。

好在彭卡尼達蓬帕萊最後抽到了黑籤，即不用服兵役，讓她鬆了一口氣，因為她也擔心如果真的抽上了，要怎麼以「女兒身」面對軍中的兄弟。而彭卡尼達蓬帕萊的貼文吸引了大批網友的轉發與鼓勵，紛紛留言讚賞「當女生的妳，笑起來可愛，當男生的你，看起來也很帥」、「妳真的超酷的，將來一定是位勇敢的女性」、「無論怎樣都很好看」，最後彭卡尼達蓬帕萊還因此登上節目暴紅。不過，接下來彭卡尼達蓬帕萊將換回女裝，繼續她原本的生活。