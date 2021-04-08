1985年有潛水員在挪威與地中海附近海域裡，發現數顆巨型果凍狀球體，寬度都超過1公尺，當時引發外界關注，科學團隊為了解開謎團，2019年便赴當地採取樣本，經過研究得知，此為「南方寬尾魷魚的卵囊」。

Cool. 由 ScienceAlert 發佈於 2021年4月2日 星期五

綜合外媒報導，潛水員在挪威西海岸海域中，遇到一顆巨型且類似果凍的球體，寬度超過3英尺(約1公尺)，漂浮在海平面下50公尺左右的位置，而球體裡還有一條黑條紋，貫穿球體的中心，但其他部位都呈現半透明，當時讓科學家們非常好奇。

Ｊ個是掉在海中的超巨大外星人蛋👽嗎？ 它其實是南方寬尾魷魚（shortfin squid (Illex coindetii)）卵囊啦！這是在挪威海中發現、超級無敵巨大的卵囊，外觀看起來比人還要大，那麼大家猜猜看這裡面有幾顆蛋呢？ 這裡面有大概上千萬顆卵喔~ by 客座編輯 Discovery頻道 #石頭編 由動物星球頻道(台灣) 發佈於 2021年3月7日 星期日

挪威海洋生物學家林沃爾德(Halldis Ringvold)為了解開謎團，2019年便帶領「公民科學家」團隊的潛水員，至海裡採集4個不同果凍狀球體的組織樣本，經研究員分析樣本的DNA後發現，這些球體是「南方寬尾魷魚(Illex coindetii)的卵囊」，球體裡還包含成千上萬顆微小的魷魚卵。

研究員透露，雌性南方寬尾魷魚在繁殖過程中，會利用自身的黏液製作出巨大卵囊，讓胚胎能夠漂浮在水面，避免寶寶受到掠食者的傷害，而4個採集樣本也反映出處於不同階段的魷魚胚胎，隨著胚胎的發育，團隊了解到卵囊如何改變內部稠度，從堅硬且透明至破裂、不透明的演變過程。

不過目前對於卵囊了解甚少，科學家推測卵囊內的黑條紋可能是卵子受精時釋放的墨水，也可能是模仿大型魚類，用來威嚇掠食者的偽裝機制，更指出「如此大的卵囊可以在海裡存在那麼久，也代表這種保護機制非常有效」，而當胚胎開始發育時，包括黑條紋在內的整個球體將崩解。