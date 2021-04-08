世界之大，無奇不有！不久前網路上一隻身材嬌小的博美犬，才因為被主人「剪出」滿身的肌肉而暴紅，近日卻又有一隻松鼠，以結實的身材線條被網友拍下，並在網路上瘋傳。

根據英國媒體《太陽報》的報導，住在美國密蘇里州的一名女子莎拉倫岑胡伯（Sarah Lenzenhuber），日前帶著家中愛犬出門散步時，在路旁的樹叢中看到一隻身材壯碩的「筋肉松鼠」，讓她當下立即拿出手機拍照上傳，貼文表示「我在外面遛狗的時候看到牠，第一眼就讓我忍不住笑出來」。

只見這隻松鼠充滿警覺心的站起筆直的雙腳，凝視著遠方的鏡頭一動也不動，腹部結實的曲線一覽無遺，看起來相當凶狠，深怕自己撿的堅果會被人搶奪一樣。

不過，網友卻把焦點放在牠巨大的「小弟弟」上，紛紛歪樓留言「牠的另一半一定對牠很滿意」、「牠的”堅果”竟跟頭一樣大」、「牠肯定是松鼠界的千人斬」、「真是雄偉的下半身」、「不知怎麼的有點羨慕牠」、「好想幫牠打上馬賽克」、「松鼠：沒禮貌！是沒看過大GG？」，吸引超過上千人轉發留言，使牠在網路上暴紅。

然而，松鼠的下體尺寸看起來十分驚人，可能是因為拍攝角度及尾巴的長度造成的視覺效果，但實際上陰囊卻只有一點點。《國家地理雜誌》的報導中曾指出雄性松鼠的陰囊，若是不包含尾巴，其實只佔身體長度的20%。