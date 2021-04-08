舌頭上佈滿血管、神經與味蕾，能感受到食物酸甜苦鹹的滋味，不過國外一名女子Myriiah卻透過手術，刻意將舌頭「切成兩半」，不但不影響進食，還能輕鬆控制舌頭展現驚人口技，無論是用舌頭鼓掌、畫圈或是夾取棉花棒，對她來說都輕而易舉，影片至今已逾43萬人次觀看。

人體藝術隨著時代演進一直推陳出新，從最早的刺青、打耳洞到後來的舌環、肚環，為的只是一種與眾不同的感覺，一名喜愛穿刺藝術的Myriiah就經常在抖音分享日常影片，她坦承，由於鼻環以及舌環都已經無法滿足她，即便家人反對，她依舊決定進行「分舌手術」，儘管復原過程讓她痛不欲生，但她並不後悔做此決定。

從Myriiah上傳的影片中不難發現，她身上除了鼻環、舌環之外，耳垂上的擴大耳洞也格外顯眼，然而最特別的還是她被切成兩半的舌頭，不但不影響進食，甚至像是蛇吐信時一樣的靈活擺動，無論是用舌頭鼓掌、左右畫圈、瘋狂轉動，甚至是夾取棉花棒「練舉重」，通通難不倒她。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「怕爆！靈動之舌」、「第一眼嚇到，後來覺得這妹子也太酷了吧」、「切2半還是一樣靈活欸」、「覺得有派大星在嘴巴裡的感覺」、「我有一個大膽的想法」。