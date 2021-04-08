許多研究中都曾證實大象的智商很高，相當於4~5歲的孩子，而且十分具有靈性，在印度、泰國等國家中不僅是神的代表，也是幸福的象徵，因此受到當地民眾的保護。而近日，印度林務局人員翻出過去森林保護局管理員「英勇救象」的影片，並在推特上分享，沒想到吸引網友們瘋狂轉發，並讓一肩扛起受困小象的森林保護局管理員意外暴紅。

根據印度當地媒體《India Today》的報導，這名來自印度南邊泰米爾納德邦的森林保育管理員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar），在2017年12月12日時接到民眾通報，表示有一頭母象一直在山上的寺廟裡徘徊，擋住了附近居民的出入，薩拉庫馬立即與同事趕往現場，設法用鞭炮等聲響將母象引導回叢林中。

不過，薩拉庫馬後來在附近的排水溝中發現一頭受困的小象，因無法爬出排水溝加上受困時間太久，身體變得相當虛弱，頻頻發出孱弱的呼救聲，他們才驚覺原來母象遲遲不肯離開是為了要救小象，因此薩拉庫馬立刻跳下水溝，一肩扛起將近100kg的小象在路上狂奔，最後將小象放置在距離叢林50公尺處的水坑中。

但薩拉庫馬與同事在一旁守候小象好幾個小時，卻依然不見母象的蹤跡，薩拉庫馬猜測可能因為先前曾用鞭炮驅趕母象，讓牠擔心自身安全而不敢出來找小象，因此他們決定先行離開，直到隔日再次返回原地，才發現小象已經離開，現場還遺留成年大象的腳印，看起來母象已將小象接回去團圓，讓薩拉庫馬與同事鬆了一口氣。

Palanichamy Sarathkumar is a hero after lifting a calf out of a ditch and reuniting it with its mother. 由 BBC News India 發佈於 2017年12月28日 星期四

薩拉庫馬與同事搜救時的畫面，被當地民眾拍下後上傳至網路，近日再度被印度林務局的一名職員挖出轉發到個人推特上，沒想到引起網友瘋狂轉發，大讚他暖心又超man的舉動，另外也十分好奇薩拉庫馬怎麼扛得起這麼重的小象。薩拉庫馬接受採訪時則表示：「當下自己沒想太多只想著救牠，同時感謝同事們的幫助」，謙虛的態度再度獲得網友一致讚賞。