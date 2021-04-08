這一隻狗有靈性！大陸河北一名飼主日前開車出門時，不小心撞到自己養的黃金獵犬，豈料愛犬在死前，拖著受傷的身體走到幼崽身邊，堅持餵寶寶喝完奶才斷氣，讓一家人都非常傷心，而感人的舉動也惹哭一票網友，直呼「萬物皆有靈」。

綜合陸媒報導，河北保定一名趙姓飼主養了兩隻黃金獵犬，分別是一公一母，5天前剛生下一窩小狗，豈料本月6日他開車出門時，欲將小狗載至工廠，並將牠們放在前一輛車上，母狗疑似以為小狗在後方主人的車內，便走到車附近查看，飼主開車前並未發現，之後不小心壓傷母狗，導致牠當場倒下口吐白沫，傷勢非常嚴重。

趙姓飼主提到，當下他便將狗帶上車並載至工廠，而母狗死前拖著受傷的身體，堅持走到幼崽旁邊，餵小狗們喝完奶才斷氣，看到這一幕非常心痛，更指他們一家都非常愛狗，妻小得知愛犬離世後，整天以淚洗面，如今他們已將母狗安葬，日後也會好好照顧小狗。

不少網友難過的表示「堅強的狗媽媽，牠一定會變成小天使，默默守護寶寶和牠的主人」、「萬物皆有靈，母愛最偉大」、「牠知道自己要走了，守護不了寶寶了」，不少網友則痛批主人太冷血，「很奇怪，壓傷狗媽媽後便帶到工廠，第一時間不是應該送往醫院嗎？」、「趕緊送寵物醫院啊！你還在這裡拍影片就不對了」。