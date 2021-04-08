買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能等，都是左右房價的關鍵，甚至攸關未來脫手的價格，對此就有網友不禁好奇，什麼樣的房子條件是絕對不考慮？貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人點出2大致命缺點。

原PO日前在PTT「home-sale板」以「什麼房子條件是完全不考慮的？」為題，PO文指出，現代人買房考慮的要素繁多，他提出9項條件，好奇若是10年以下的電梯大樓，有什麼條件是絕對不考慮，「就是說無論其他條件再好，有下列某點就Pass的」。

1.5樓以下低樓層

2.暗廳

3.廁所沒開窗

4.梯戶比1：3，像是一層6戶以上2電梯，或9戶3電梯

5.倉儲車位，俗稱「停車塔」，利用機械升降台將車子自動分配到位

6.沒24小時管理員

7.自己倒垃圾

8.公設比35％以上

9.棟距不大，部分窗戶看得到別戶住戶

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「當然是在總價能負擔的情況下做取捨啦」、「價格決定一切啊」、「錢夠多就可以開更多條件」、「旁邊有嫌惡設施絕對不考慮」、「買房是一個綜合性的評比，沒有什麼一定」、「5就算便宜也不想，其他還可以為了價錢取捨」、「只選一個就是9啊，棟距近連帶採光和空氣流通可能也會有問題」。

不過也有不少過來人一致點名「暗廳」和「宮廟」最是無法接受，「暗廳，暗房完全不考慮」、「289、沒有陽光會死」、「259 很致命的缺點，若要轉賣會很可憐」、「暗廳，接觸很多精神有問題的，亮的環境對身心都好」、「我認為離宮廟近跟靠近大馬路最雷，前者光放鞭炮就崩潰了，後面半夜常有8+9飆車」、「出門要有人行道，附近不能有宮廟」。