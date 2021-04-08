無論是男老師或是女老師，總是給人端莊、有威嚴的印象，但美國一名女老師卻因為不小心誤傳了自拍的「愛情動作片」至網路，學生們在群組上瘋傳而形象全毀，最後也遭受到學校的處分。

根據外國媒體《NEW YORK POST》的報導，美國伊利諾州闊德城（Quad Cities）的莫林高中（Moline High School），去年11月初接到學生通報，一名該校的女老師在Snapchat上，上傳了一段自拍的性愛影片，只要有加入該帳號成為好友就能看到影片，雖影片上傳15分鐘後遭到刪除，但當時已有不少學生看到，將影片下載截圖分享至群組上，引起學生們熱烈討論，後來也被校方發現通報警方。

不過，該名女老師接受警方偵辦時回憶道，自己當時完全不知道發生什麼事情，只知道那時朋友打來要求她撤下影片，她才驚覺大事不妙，趕緊打開Snapchat，還來不及確認內容就先刪除了影片，甚至懷疑帳號遭到盜用。

伊利諾州助理檢察官海蒂韋勒（Heidi Weller）表示，由於沒有任何證據能夠證明該名女老師蓄意散播色情影像給學生，或是想與學生發生不當的身體接觸，因此檢方不會向她提起控訴，本案宣告終結。但即使如此，該名女老師最後還是遭到學校停職處分，至今尚未復職。