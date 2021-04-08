大陸河南一名男子日前到醫院做核磁共振檢查，沒想到卻被醫師遺忘在檢查艙內20分鐘，呼叫醫師也沒人回應，最後只好自己拿下頭罩，費了九牛二虎之力才從機器內「像蚯蚓一樣扭出來」，氣得砲轟院方失職，「一點責任心都沒有！」

綜合陸媒報導，河南周口市一名68歲邵姓男子日前到醫院進行核磁共振，當天他做完檢查後，又在檢查艙裡躺了20分鐘，由於機器內悶熱難耐，且遲遲沒有被通知接下來的後續程序，他只好輕敲機器內壁，並呼喊「有人嗎？」但沒有任何醫護人員回應，最後他只好摘下頭罩，像蚯蚓一樣扭動身軀，爬出檢查艙。

離譜的是，當他好不容易脫困，卻看見2女1男的醫護人員正在玩手機，3個人完全沒注意到邵男已經完成檢查逾20分鐘，氣得痛批醫護人員一點責任心都沒有，「如果他們下班，忘了裡面有人直接離開，那會有什麼後果？」

事後核磁共振室主任表示，已經取得了患者的諒解，當時在場的都是實習生，目前已全部被辭退，相關科室則扣薪2000元人民幣（約新台幣8700元），並對值班醫師進行警告處分以及扣薪1000元人民幣（約新台幣4350元）。

消息一出，不少大陸網友也出言撻伐，紛紛留言回應「要是我早就嚇死了，我對這種小空間特別恐懼，感覺像躺在棺材裡」、「之前做過核磁共振，空間小又悶，超級沒有安全感」、「患者當時該有多無助」。