老虎是百獸之王，但遇到自己的孩子時，總是被搞得霸氣盡失。日本一名攝影師日前至北海道的旭山動物園參觀，期間拍下西伯利亞虎母子的有趣互動，只見小老虎經常亂跑，虎媽時不時就要盯著牠們的去向，直到幼崽安靜下來後，虎媽才得以放鬆，躺在雪地上補眠，反差萌模樣異常可愛。

日本攝影師@rikunow經常參觀動物園，其中最喜歡雪豹和蘇門答臘虎，推特上也分享不少老虎與豹的照片，日前他至旭山動物園(あさひやまどうぶつえん)拍攝，當時馬上被西伯利亞虎母子的互動方式吸引，只見小老虎非常有活力，一下趴在虎媽Zarya的身上，一下又抓的媽媽在雪地打滾。

虎媽Zarya為了孩子的安全，也時時緊盯幼崽的動向，直到寶寶都玩累了，牠才有機會喘口氣，@rikunow就捕捉到虎媽休息的模樣，只見Zarya整隻倒在雪地上，四肢朝天、雙眼瞇成一條線，表情像是一隻大貓，有趣的模樣讓不少網友笑著說「身為人母的都懂」、「虎媽看起來真的累翻了」。

西伯利亞虎也就是東北虎，又稱作阿穆爾虎，分布於俄羅斯東南部、朝鮮和大陸東北等地，野生成年東北雄虎體重能達260公斤左右、體長包括尾巴約3公尺，主要在夜間活動，白天則在岩洞或草叢中休息，以鹿、野豬、斑羚、青鼬等動物為食，過去遭不肖人士非法偷獵而數量急遽減少，2008年更被《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。