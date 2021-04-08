原訂去年7月舉辦的日本東京奧運，受到新冠肺炎疫情的影響，延後至今年7月才舉行，隨著時間逐漸靠近，網路上也出現不少相關貼文。近日，有一名日本網友便在推特上上傳一張平交道的危險告示牌，沒想到意外引發網友瘋傳。

推特帳號為@nnnkkkttt222333的日本男子，於3月29日前往香川縣時，看到平交道旁的6格警告標示立即拍照上傳，照片中無論是人物還是底色，皆使用強烈的橘、白、黑對比色，最後再以顯眼的紅色來標註「危險」，清楚示範各種禁止穿越平交道的動作相當有趣且吸睛，成功吸引網友們熱烈討論，紛紛留言「這些動作叫東奧選手來做都很困難」、「太好笑了！人人都能是東奧選手」、「鐵路局總是不讓我們失望」、「我能做這些動作也能去參加比賽了」、「我們的腿沒有上面那麼長啦！」。

根據日本媒體《J-town》的報導，這其實是日本香川縣高松市鐵路的一處告示牌，為了避免行人強行穿越平交道，特別設計了這組6格告示牌，以跨欄、下腰、體操、滑壘、跳箱、背越式跳高等各種運動項目，來示範6種危險動作。

參與看板製作的「鐵道事業本部」藤本重信受訪時表示，這條路線上的平交道數量相當多，但經常可以看見民眾任意、甚至強行穿越平交道，為了民眾的安全，他們除了在各站強烈宣導外，也在內部募集了多個告示牌的設計方案，其中這個方案最多職員選擇，因此獲選套用，希望透過這個看板吸引更多人關注，喚醒民眾的安全意識。