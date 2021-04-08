大陸成都一名男子為了與前妻復合，特別訂購了1,314朵鮮紅玫瑰花，象徵「一生一世」至死不渝的愛情，只是沒想到當眾人扛著由玫瑰花組成的巨大愛心，在搭乘電扶梯時，因為一個失誤，導致「心碎」滿地。

綜合陸媒報導，該名男子為了和前妻復合，特地在對方生日當天，訂製了1,314朵鮮紅玫瑰花，並組成了一個巨大的愛心形狀，要送到前妻位於商場內的店面，如此高調的示愛，讓旁人稱羨不已。

然而原本應是羨煞旁人的浪漫示愛畫面，維持不到幾分鐘，就在一行人搭乘電扶梯時，因為男子沒有注意到牆角縫隙，使得玫瑰花愛心受到擠壓，當場「心碎」一地，衝擊畫面讓現場圍觀民眾驚呼聲此起彼落。

至於在旁錄下意外發生經過的前妻員工，則表示老闆娘並沒因此生氣，「途中撞壞了，大家都心想完蛋了，還好老闆娘很大度，只說『壞了就壞了』，也沒說什麼」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「心碎了」、「說明破鏡不能重圓」、「連老天都不支持」、「鮮花都不答應他倆和好了」、「還不如直接給錢」。