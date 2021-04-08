吐司袋裡竟衝出活老鼠！上海市浦東一名孕婦日前買了一款吐司回家，沒想到打開包裝後，發現裡面竟跑出一隻活老鼠，而且袋內吐司上還有許多老鼠屎，嚇得她趕緊在家放黏鼠板，順利將老鼠抓住，但對於此次購買經驗感到相當氣憤。

根據《澎湃新聞》報導，懷孕9個月的嚴姓女子6日中午在購物平台「盒馬鮮生」購買一款「幸運生吐司」，到家後她拆開外側的紙盒包裝時，並未察覺到異狀，直到打開內袋後，嚴女發現有黑影竄了出來，打開燈才知道是一隻老鼠。

仔細一看更發現，袋內吐司上還有許多老鼠屎，當場把嚴女嚇壞，隨即出動全家加入捕鼠行列，但由於老鼠動作太快，根本難以捕捉，最終買了黏鼠板才順利將老鼠逮住，之後還特地調監視器檢查，確認沒有老鼠出沒才安心。

嚴女氣得聯繫「盒馬鮮生」購物平台，而對方對此頻頻道歉，表示商品是由第三方廠商提供，願意賠償商品10倍的價格，但嚴女則回應，她並不在乎賠償金額的多寡，只希望能將事情查清楚，日後不要再發生類似事件，必須讓第三方介入調查賣家的食品安全和衛生狀況，而「盒馬鮮生」事後表示，廠商依顧客的要求，已將產品交給監管部門調查。