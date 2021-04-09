捷克官方近日呼籲民間上繳武器，沒想到一名住在北部城市赫拉德茨·克拉洛韋的男子，竟浩浩蕩蕩的上繳了一輛漆成粉紅色的蘇聯T-34坦克和一門SD-100自走砲，讓當地警方全看傻了。
綜合外媒報導，捷克政府頒布了武器特赦令，沒想到竟然真的有民眾開來坦克，捷克警方甚至在推特上調侃，「稍早才在影片中利用坦克車來宣傳武器上繳政策，不料真的有人開了坦克車來。」
這位未透露姓名的武器收藏家表示，上世紀901年代以來，他就擁有一輛蘇聯T-34/85坦克和一門SD-100自走砲，它們是蘇聯設計、捷克製造的武器，但儘管自己合法擁有這些武器，卻不確定是否已遭到停用，過去他一直將坦克停在自家車庫中，但並未透露為何會將坦克漆成粉紅色的原因。
蘇聯T-34中型坦克是第二次世界大戰中最具指標性的武器之一，在戰爭期間發揮了關鍵作用，與其他德國坦克相比，蘇聯T-34坦克裝甲更堅固、火力更強，尤其是特有的傾斜裝甲設計，不但大幅提升防禦效果，更容易引起跳彈而不被貫穿，對後世的坦克發展有著深遠及革命性的影響，被蘇聯及盟國稱爲是「現代戰車的先驅」。至於SD-100自走砲也是蘇聯的武器型號，捷克在上世紀50年代中期獲得生產許可。
文章來源：RT
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