獼猴不只適應力強，而且也相當聰明，甚至還會模仿人類的行為。丹麥攝影師日前在印尼雨林裡遇到一隻黑色獼猴，期間牠趁攝影師不注意時，便開始把玩照相機，有趣的是，獼猴並未破壞儀器，而是模仿人類拍照的動作，讓攝影師非常驚訝。

This is amazing.@MogensTrolle was taking photos in Indonesia's Tangkoko Nature Reserve when he got up to stretch his legs.



When he came back, he found this wild black crested macaque using his camera like a human being.



Our primate cousins learn almost everything by mimicking pic.twitter.com/eohrbEC73r — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 4, 2021

根據《每日郵報》報導，50歲攝影師佐勒(Mogens Trolle)曾以《擺拍的長鼻猴》照片，獲得野生動物攝影師大賽(Wildlife Photographer of the Year)的肖像組大獎，他不只是攝影師，還是一名動物學家兼作家，在世界各地拍攝野生動物的資歷超過25年。

佐勒日前在印尼通科科自然保護區(Tangkoko Nature Reserve)的雨林中進行拍攝，期間蹲點蹲累了便起身活動，沒想到回來時卻發現，相機旁竟站著一隻黑獼猴(black crested macaque)，當下擔心野猴可能會破壞儀器，沒想到下秒牠竟開始模仿人類拍照時的動作，讓佐勒相當吃驚。

佐勒趕緊將畫面拍下，只見一隻幼小的猴子將雙手扶在相機上，頭則靠近觀景窗，動作看起來非常專業，之後牠似乎很不滿意，還移動相機的角度取景，隨後玩了沒多久便離開。而分享影片的記者阿里(Yashar Ali)對於猴子的舉動非常驚訝，表示「太神奇了！我們靈長類幾乎都是透過模仿來學習的」。