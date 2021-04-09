獼猴不只適應力強，而且也相當聰明，甚至還會模仿人類的行為。丹麥攝影師日前在印尼雨林裡遇到一隻黑色獼猴，期間牠趁攝影師不注意時，便開始把玩照相機，有趣的是，獼猴並未破壞儀器，而是模仿人類拍照的動作，讓攝影師非常驚訝。
根據《每日郵報》報導，50歲攝影師佐勒(Mogens Trolle)曾以《擺拍的長鼻猴》照片，獲得野生動物攝影師大賽(Wildlife Photographer of the Year)的肖像組大獎，他不只是攝影師，還是一名動物學家兼作家，在世界各地拍攝野生動物的資歷超過25年。
佐勒日前在印尼通科科自然保護區(Tangkoko Nature Reserve)的雨林中進行拍攝，期間蹲點蹲累了便起身活動，沒想到回來時卻發現，相機旁竟站著一隻黑獼猴(black crested macaque)，當下擔心野猴可能會破壞儀器，沒想到下秒牠竟開始模仿人類拍照時的動作，讓佐勒相當吃驚。
佐勒趕緊將畫面拍下，只見一隻幼小的猴子將雙手扶在相機上，頭則靠近觀景窗，動作看起來非常專業，之後牠似乎很不滿意，還移動相機的角度取景，隨後玩了沒多久便離開。而分享影片的記者阿里(Yashar Ali)對於猴子的舉動非常驚訝，表示「太神奇了！我們靈長類幾乎都是透過模仿來學習的」。
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