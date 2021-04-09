無論國內外旅遊，搭乘飛機都是最便捷、省時的首選，不過外界不免好奇，美麗空服員的脖子上為何一年四季總是繫著一條絲巾？事實上，不僅是為了美觀，緊急情況發生時還能救命！

首先，多數的空服員因為制服沒有衣領，視覺上有點突兀，繫絲巾能讓整體搭配顯得和諧好看，有助提升禮儀形象。此外，化妝是空服員的必修課，即便上了完美的全妝，但脖子還是難免會有色差，繫上絲巾就能避免色差上的尷尬；再者，色彩豐富的絲巾能調節全套制服的嚴肅感，且亮色系的絲巾也能讓人更顯得精神奕奕。

不過絲巾最重要的關鍵在於，能充當臨時繃帶使用，一旦飛機上發生顧客不慎受傷的緊急情況，絲巾能起到包紮、止血的作用，必要時還能充當臨時口罩，用途多元。

事實上，航空公司對於飛安要求十分嚴格，像是有些航空公司就嚴禁機師留鬍子，因為緊急狀況發生時，氧氣罩必須緊貼臉部，一旦機師蓄鬍，氧氣罩就無法完全發揮作用。也有人不解，為何飛機上總是很冷，其實這跟飛機內溫度過高，可能會導致缺氧而造成意識喪失有關，因此機艙內必須時時刻刻保持涼爽。