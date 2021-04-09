火星上到底有沒有生物存在？20多年前NASA在火星南極表面，發現許多類似巨型蜘蛛的身影，當時引發外界討論，而科學家也不清楚此為何物，2018年又拍到蜘蛛的蹤跡，近日有研究員在實驗室中模擬出火星的環境，初步了解蜘蛛出現的原因，其實是「昇華過程」留下的痕跡。

Mars just got creepy AND crawly 😱🕷️ 由 Daily Mail 發佈於 2021年4月7日 星期三

綜合外媒報導，美國國家航空暨太空總署(NASA)20年前，在火星南極表面拍到類似蜘蛛的斑點，科學家最初推測，火星大氣層主要由二氧化碳構成，隨著冬季氣溫下降，二氧化碳便會以「霜」或「冰」的形態沉積於火星表面，待春季氣溫變暖時，便從極地冰裂縫中逸出所致，此過程稱為「昇華」，地表會留下樹突狀的坑洞，看起來像蜘蛛。

但因地球從未出現類似的地表特徵，也沒有相關數據能夠佐證此假設，為了了解「蜘蛛」圖案的生成原因，空中大學(Open University)一名研究員麥基恩(Lauren McKeown)近幾年帶領團隊，模擬出火星的大氣環境進行測試，先在乾冰的中心鑽孔，再用爪型儀器將其懸掛在砂質表面上。

當模擬室的壓力降至接近火星大氣壓後，再將乾冰放於砂質地表上，豈料乾冰一接觸表面後，秒從固體轉變成氣體，並以蒸氣型態從洞孔逸出，將殘餘的乾冰拿起時，砂質表面便留下蜘蛛圖案。

實驗過程中也發現，當沙的顆粒越細時，蜘蛛圖案的分支越多，麥基恩興奮地表示，「過去只是假設的理論，但如今我們用實驗證實，複製火星上乾冰昇華過程，進一步了解火星表面的季節性變化」。

研究員提到，目前仍須研究實際的「火星蜘蛛」，確認此理論是否百分百正確，不過目前已是有力的證據，而研究員伯克(Mary Bourke)表示，此實驗不只幫助人類了解火星氣候條件對地表產生的影響，對人類的火星探索任務也有重大意義，而這一項研究結果被發表於《科學報告》的雜誌上。