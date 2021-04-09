許多國家出現少子化的趨勢，導致不少學校招不到學生而被關閉。日本神奈川縣山北町的三保小學，擁有146年的歷史，但因人口外移、生育率降低等因素，導致校方招不到學生，全校最終只剩10位學生，今年甚至只有一名畢業生。

日本電視台《日テレNEWS》也跟拍這位「孤單的畢業生」，眼看學校即將關閉，也讓他忍不住落下男兒淚。(影片來源/youtube/【公式】日テレNEWS)

綜合日媒報導，三保小學位於神奈川縣山北町，擁有146年的歷史，但近30年來因人口外移及少子化，導致城鎮人口越來越少，當地如今只剩下9千多名居民，學校面臨收生不足的問題，最後學校只剩10名學生，最終校方決定關閉與鄰校合併。

而今年3月日本畢業季，出席三保小學最後一屆畢業典禮只有一人，是12歲的「兒玉賴生」，其餘未畢業的低年級學生只能被迫轉校，日本電視台《日テレNEWS》也跟拍這位「孤單的畢業生」，他是全校唯一的六年級學生，兒玉賴生提到，當學校宣布關閉時，同學都紛紛轉學，最終只剩下他一人。

儘管畢業生只剩一人，但三保小學仍為兒玉賴生舉辦畢業旅行，但參與的人都是非同年級的學弟妹，而且受到疫情影響，老師只能帶學生至學校後山遠足，以眺望學校作為紀念，而上月19日三保小學舉辦最後一場畢業典禮，兒玉賴生也忍不住落淚表示，「作為學校最後一個畢業生，我會帶著這份驕傲，將母校精神傳承下去」，之後與學弟妹歡唱校歌，許多人也感到非常不捨。