大陸有一隻德國牧羊犬非常有靈性，小主人偷做壞事時，牠經常幫忙把風，讓他們躲過被罵的命運。日前主人調閱監視器時發現，他還沒進家門前，孩子竟未乖乖寫作業，而是跑到客廳偷打電動，沒想到愛犬竟還幫忙把風。

影片中可見，小姊弟開心地偷打電動，而愛犬則負責把風，一聽到動靜便發出聲音提醒小主人。(影片來源/youtube/花里胡哨)

德國牧羊犬「糯米」曾擔任過警犬，目前已退役，但聰明的牠頻頻做出意料之外的舉動，因此在網路上爆紅，主人也經常在社群網站分享愛犬機智的行為。日前飼主回家調閱監視器察看，發現孩子在家時並未乖乖讀書，而是跑到客廳打電動。

影片中可見，3個小孩站在電視機前打電動，而「糯米」則坐在門口把風，隨後牠似乎聽到主人的腳步聲，因此趕緊發出吠叫聲，小姊弟聽到後連電視都沒關，就急忙躲進房間，而「糯米」發現後，便機智的走到電源總開關處將電視關閉。

「糯米」成功拯救幾位豬隊友的小姊弟，而小姊姊放好電動搖桿，也趕緊呼喊「糯米」進房間，下一秒主人回到家後，完全不知道剛剛發生什麼事情，還以為孩子聽話的待在房間寫作業，沒想到竟是人狗營造出來的假象，讓人看得哭笑不得。

不少網友笑翻表示「德國牧羊犬真的很聰明呢！」、「太人性化了」，也有人覺得這可能是主人安排的劇本，但不可否認德國牧羊犬智商真的很高。據了解，德國牧羊犬在所有犬類中智商排名排行第3，由於牠們聰明且動作敏捷，因此經常被部署各種任務，協助警察、搜索及軍事等單位。