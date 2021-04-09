英國布里斯托動物園受疫情影響而關閉，近日決定重新開放，一名女主持人便前往動物園進行直播，沒想到期間竟有兩隻羚羊，在鏡頭前上演「老漢推車」的活春宮姿勢，讓女主人當下非常尷尬，而畫面播出後，也讓觀眾直呼太有趣。

主持人在布里斯托動物園的羚羊區做介紹，沒想到身後的羚羊竟當場上演活春宮。(影片來源/youtube/This Morning)

根據《每日郵報》報導，布里斯托動物園(Bristol Zoo)因疫情暫時關閉，近日決定於本月12日重新開幕，便找來節目組做直播宣傳，36歲女主持人吉布森(Josie Gibson)走到羚羊區，準備訪問飼養員查理(Charlie)時，柵欄裡的兩隻羚羊疑似看對眼，竟上演「老漢推車」的活春宮姿勢。

直播瞬間從普遍級變限制級，吉布森發現異狀後，馬上被眼前畫面逗得露出尷尬笑容，兩隻羚羊疑似發現牠們引起旁人注意，最後草草收尾並走掉，因此動作並未維持多久，吉布森當時還笑著說「牠們倆很興奮啊！」，飼養員則表示「你相信，牠們兩個都是公的嗎？」，讓吉布森當場傻眼。

這一段害羞的畫面雖然僅幾秒鐘，但已引發網友熱議，不少人回應「這兩隻羚羊為了動物園，真的是做足了宣傳啊」、「動物腥球頻道」。羚羊廣義上包括羚羊和小羚羊一類的動物，羚羊(Antelope)主要分布在非洲，小羚羊(Gazelle)則分布於非洲和亞洲，有些羚羊擁有驚人的彈跳能和躲避能力，讓牠們在野外能夠躲避掠食者捕食。