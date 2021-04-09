又出現人臉動物！印度西部古吉拉特邦有一名農民發現，羊舍裡剛誕生的小羊，長相竟與普通羊隻不同，擁有一張宛如人類的面孔，不過下半身明顯是羊的身體，模樣非常詭異，而當地民眾發現後，認為牠是祖先轉世，因此埋葬前還不斷膜拜牠。

#WATCH | Baby goat born with a human face is being worshipped like God; pics and videos go #Viral!#goat pic.twitter.com/nGEgYEKjfE — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) April 9, 2021

根據印媒《Times Now》報導，古吉拉特邦(Gujarat)一座位於河畔附近的村莊，日前出現一隻詭異的「人面羊」，農民瓦沙瓦(Ajaybhai Vasava)在自家羊舍接生這一隻小羊，但他馬上發現不對勁，小羊的額頭、眼睛及嘴巴看起來並不像動物，反而像是人類的五官。

不僅如此，小羊沒有尾巴，臉上甚至還長出鬍鬚，人面羊的影片雖然只有短短15秒，但由於畫面過於怪異，因此在網路上引發討論，影片中可見小羊躺在一塊布上，身邊還擺放一盤盤祭祀用品，附近還跪坐一群民眾，似乎把牠當成神祭拜，不過小羊最終僅活了10分鐘就斷氣。

The goat did not have a tail. 由 TIMES NOW 發佈於 2021年4月9日 星期五

而人面羊長相怪異，不少人推測應該是畸形所致，當地居民則認為，牠是祖先轉世，因此在埋葬前不斷膜拜牠。不過人臉動物事件不只一起，泰國喀比府(Changwat Krabi)一名漁民，去年在安達曼海附近的無人島撒網，捕到一隻表情哀怨的人面魚，當時漁民嚇得表示，根本不敢吃牠，怕會因此招來霉運，最終轉交給當地的野生動物研究中心處理。