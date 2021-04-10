媽祖遶境是世界三大宗教盛事；選舉一到，政治人物就愛拜拜求當選；過年搶頭香求吉利，擠破頭也甘願；每逢考季到，父母免不了帶孩子求拜文昌帝君；電音三太子、陣頭表演不再只是地方特色，早就登上國際的舞臺……不論你信不信神明，這些就算沒拜過也至少一定聽過、看過的神尊，早已是臺灣歷史、文化、生活不可分割的一環。

臺灣人敬神、信神，不只民族文化使然，背後更有濃厚的歷史情感，開墾臺灣的艱辛、疾病災難的克服、豐收成功的喜悅……這些，神明都一一見證，與百姓相伴走過。因此，在臺灣，神明是精神的依託、是社區的象徵、是百姓的解惑者和教化者，還給了我們平安、療癒、幸福、成功的希望。身為臺灣人，怎麼可以不好好認識一下神明呢？

【精彩書摘】

世界級女神-天上聖母。(圖/柿子文化提供)

媽祖天后小檔案

●原始資料重要依據：《天妃顯聖錄》。

●漢族史上唯一受敕封的天后：護國庇民妙靈昭應仁慈天后。

●臺灣最常見的臉部顏色：膚色（紅面媽）、金色（金面媽）、黑色（烏面媽）。

農曆三月二十三日是媽祖的聖誕，在此之前，各媽祖廟便會開始進香，進香有三個意義：謁祖、靖綏四境、拜訪友宮，而這時也就是全臺痟媽祖、祭拜媽祖的巔峰──「三月痟媽祖」說明媽祖信仰系統對人民的重要性。

二○二一年兩大媽祖進香的起駕出發時間如下：大甲媽祖遶境為國曆四月九日（農曆二月廿八）晚間十一點零五分起駕；白沙屯媽祖北港進香則於國曆四月十一日（農曆二月三十）晚間十一點四十分起駕。

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰

大家一定常聽說，媽祖還有大媽、二媽、三媽……這是依照廟裡神像雕塑時間前後來依序編號的。

一般來說，最早的「開基媽」是「鎮殿媽」，置於大殿讓人祭拜，這是大媽；鎮殿主神座前經常有陪祀的神像，這是二媽；進香、遶境或辦事時，鎮殿媽和二媽如果外出了，廟中豈不無主神？所以另外再做一尊「出巡媽」，這就是三媽了。因此，臺灣俗諺便說：「大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰。」

大道公風，媽祖婆雨

民間戲曲《大道公鬥媽祖婆》中，媽祖臨陣逃婚讓大道公十分火大，便作法下起大雨要澆淋媽祖臉上的水粉，媽祖不甘示弱，也颳起大風要吹落大道公頭上的帽子。「大道公風，媽祖婆雨」指的是大道公誕辰之日會颳風，媽祖婆誕辰會下雨──對方施法作怪。

後來，媽祖出巡時，陣仗上的官牌便有一面是「風雨免朝」，以免又下起雨來。不過，「風雨免朝」實因媽祖是航海女神，保佑船家一帆風順，而風雨來朝不利，便賜予免朝。

媽祖進香兩大重頭戲

苗栗白沙屯拱天宮與臺中大甲鎮瀾宮的媽祖進香，同列為中華民國文化部「國家重要無形文化活動資產」，也是媽祖進香的兩大重頭戲，但兩者仍略有不同之處：

苗栗白沙屯拱天宮與臺中大甲鎮瀾宮是媽祖進香的兩大重頭戲。(圖表/柿子文化提供)

(本文摘自《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》/柿子文化)

【作者簡介】

林金郎

歷任臺灣文學創作者協會理事長、經濟部榮譽指導員、《好命大百科》封面四大名師之一，曾任聯合報、自由電子報、世新大學臺灣立報……等專欄作家，曾獲中央日報文學獎、臺灣文學獎、宗教文學獎、洪醒夫小說獎等，出版有《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》、《找神！拜對正廟有緣神》、《學易經，沒有那麼難》、《渡僧》等著作三十餘本。

《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》/柿子文化

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