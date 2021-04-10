世風日下人心不古，許多人會加裝防盜門鎖鍊，維護自身安全，不過就有網友透露，現在竊賊的作案手法日新月異，只要一條充電線就能輕鬆破解防盜門鎖鍊，影片曝光後吸引百萬人觀看，眾人震驚直呼「竟然還有這種開鎖方式！」

國外一名女網友日前在《TikTok》分享一段影片，直言只要靠著一條USB充電線，就能打開防盜門鍊鎖，影片的模擬情境中可見，一名不肖人士試圖進入屋內，當對方轉動門把後用力一推，卻發現只能打開一條縫，沒想到下一秒隨即拿出充電線，並且將之穿過門鍊孔洞，接著再將充電線往門板內側上方拉伸，原本緊扣的鎖頭竟然直接掉出溝槽。

原PO警告，竊賊越來越聰明，這種防盜門鍊鎖已經「不再安全」，影片曝光後吸引逾百萬人觀看，不少網友震驚直呼「竟然還有這種開鎖方式！」、「在這支示範影片之前，應該沒有人想得到」。

不過也有網友認為，防盜門鍊鎖本來就不是完美的防盜設備，充其量只能視為遇上危險時的拖延戰術，「這東西本來就不夠安全」、「門鍊其實很脆弱，如果你使勁全力推門，它就會斷掉了」。