美國維吉尼亞州一名屋主日前聽到庭院傳來微弱哭聲，循聲找了許久，之後在草叢裡發現一隻狐狸寶寶，牠看起來非常害怕，疑似與媽媽走散，無助蹲在原地嗚咽，讓屋主看了非常不捨，便聯繫動物救援組織幫忙，最終小狐狸順利與媽媽團聚。

綜合外媒報導，動物救援組織「Animal Welfare League of Arlington」日前在IG上提到，當時屋主聽到自家庭院裡傳來哭聲，因此便循聲找了過去，沒想到意外發現一隻小狐狸，獨自坐在草叢裡哭泣，淚眼汪汪的看起來非常無助，屋主擔心小狐狸的身體狀況，遂趕緊聯絡動物救援組織。

兩名志工抵達現場後，經過檢查後發現，小狐狸並沒有脫水或飢餓的狀況，推測狐狸媽媽應該還在附近，隨即將狐狸寶寶放入一個竹籃裡，讓牠無法自行爬出，但竹籃高度並沒有很高，因此狐狸媽媽站起身便可輕鬆將寶寶叼走，而屋主由於非常擔心，因此一整天守在不遠處觀察小狐狸的狀況。

隔天早上，狐狸媽媽終於現身，順利將寶寶帶走，看到小狐狸與家人團聚後，眾人才鬆了一口氣。而狐狸寶寶的照片曝光後，因為牠的表情看起來很無助，看起來像是一隻小狗，模樣非常可愛，讓不少人直呼「我來當牠媽媽，這一隻狐狸實在是太可愛了」、「牠看起來像剛哭過，淚眼汪汪的讓人想抱緊處理」。