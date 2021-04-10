全球景氣差，又受到疫情影響，導致找工作並不容易！美國喬治亞州一位女子無家可歸2年，疫情期間面試頻頻遭拒，生活過得非常不容易，日前她去應徵一間運動酒吧餐廳工作，最終順利被錄取，而她得知自己有工作後的反應，讓老闆直呼「用對人了」。

綜合外媒報導，21歲瓊斯(Kallayah Jones)無家可歸長達2年，疫情期間找工作又頻頻碰壁，讓她生活過得非常辛苦，先前得知當地一間運動酒吧餐廳「The Spot」新開幕，她便決定去應徵，而面試過程都非常順利，瓊斯當下非常開心。

瓊斯鎮定地走出餐廳後，覺得自己有機會錄取，隨後在停車場附近停下腳步，先是查看周圍是否有其他人，便開心地跳舞慶祝，模樣非常可愛，之後才若無其事的離開，殊不知全程被監視器拍下來，餐廳老闆史潘賽(Dakara Spence)看到後，馬上致電瓊斯，告訴她錄取了。

史潘賽受訪提到，瓊斯來面試時，就覺得她充滿活力，而且態度非常積極，當她看到瓊斯跳舞慶祝的反應時，更是覺得她就是團隊的理想人才，「之後我打電話給瓊斯，說『我決定錄取你，看到你跳舞，我也很開心，所以你可以繼續跳下去』，而瓊斯當時激動不已」。

瓊斯事後表示，自己這幾年經歷了很多事，生活過得很辛苦，「當老闆願意給我這個機會時，我當下開心到不知所措，沒人能了解我那時我有幸福」。而影片在網路上曝光，瓊斯也因此爆紅，影片更是累積145萬觀看次數，不少人也替瓊斯感到開心。