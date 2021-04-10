從「搖籃」到「墳墓」，挪威擁有全球最好的社會福利制度，不過也會發生如此淒涼的事件，一名60多歲的獨居老翁，去年12月被當地社工發現陳屍家中，檢警近日公布調查結果，判定他早在2011年4月就因自然因素死亡，陳屍9年後才被發現。

綜合外媒報導，挪威首都奧斯陸（Oslo）一名社工去年12月進行個案訪視時，因為遲遲聯繫不上老翁，便請警方到其住處查看，沒想到破門後卻發現老翁竟然陳屍屋內，檢警立即進行驗屍並展開調查，近日結果出爐，判定老翁為自然死亡，並無可疑之處。而根據老翁住處的牛奶盒和信件顯示，他早在2011年4月時便已身亡。

老翁所處的社區鄰居表示，老翁平時甚少與人來往，雖然曾有人注意到「很久沒看到他了」，但眾人都以為他已經搬走或住進安養院，所以沒有多想，不料竟發生如此憾事。

據悉老翁過去擁有過多段婚姻，雖然膝下有子，但已斷絕聯繫，獨居多年；這期間，挪威勞工與福利局（NAV）多次聯繫老翁，皆未取得回應，因此在2018年便停止發放養老金，但老翁的各式帳單仍透過銀行持續自動扣繳。

對於這起悲劇，挪威科技大學教授克羅肯（Arne Krokan）感嘆，老翁若是在30年前死亡，絕不會在9年後才被人發現，因為技術進步，簡化了人工核實的流程，卻也增加了各種死角與漏洞。