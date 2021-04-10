職業病並非人類專屬，就連狗狗也會犯！澳洲一隻退休緝毒犬「但丁」（Dante），對於日常生活詞彙幾乎毫無反應，唯獨聽到過去執勤中的「關鍵字」就會非常警覺，即便是飼主故意跟牠開玩笑，牠也不買帳，一臉嚴肅的爆氣狂瞪，似乎是在質問飼主「你是不是想被逮捕！」

相較於一般寵物犬對於吃飯、外出、散步這些詞彙特別有反應，但丁因為「前緝毒犬」的身分，讓牠十分與眾不同，飼主戴維（Davey）日前就在社群網站上分享捉弄但丁的影片，只見他刻意在但丁耳邊提到「我們的購物清單上有麵包、牛奶、義大利麵、雞蛋、卡士達醬…」不過但丁卻毫無反應，一臉愜意地盯著窗外看風景，彷彿無視戴維的存在。

直到戴維提到「還有…古柯鹼！」但丁立刻爆氣，轉頭狂瞪戴維，嚇得飼主趕緊解釋自己是在開玩笑，但是此舉似乎並沒有獲得但丁的諒解，只見牠表情嚴肅的緊盯戴維，彷彿是在警告對方「你是不是想被逮捕！」

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這絕對是職業病！」、「牠的表情超嚴肅欸」、「牠不是狗狗，牠就是警察」、「小心牠去警察局舉報你」、「狗狗表示：你在跟我開玩笑？想被關？」、「表情太有戲了」。